Soppalco senza permesso solo se non fruibile dalle persone

La realizzazione di un soppalco può considerasi intervento edilizio minore, per cui non è richiesto titolo e tale da non incrementare la superficie dell’immobile, solo quando lo spazio realizzato consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone. Con questa motivazione il Tar del Lazio, con la sentenza numero 7164/2024 ha respinto il ricorso con cui si impugnava l’ordinanza di demolizione in merito alla realizzazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi