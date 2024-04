Sostegno, più posti per le specializzazioni e assunzioni da «Gps»

Il governo prova a tamponare l’emergenza “sostegno” certificata dagli ultimi rapporti dell’Istat. La strategia del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara (e in parte della sua collega dell’Università, Anna Maria Bernini) si sostanzia in tre mosse, scadenzate in tempi diversi. Stiamo parlando dell’aumento dei posti per le specializzazioni che partiranno a maggio e si concluderanno a giugno 2025 e di due disposizioni normative che puntano a riempire le cattedre vuote e a garantire...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi