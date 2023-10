Sostituzione ringhiere e corrimano anche con bonus del 75% di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Sono proprietario di una casa a schiera e a breve farò installare un corrimano nel vano scala, per garantire maggiore sicurezza. Sul lato opposto del vano scala, verrà sostituita la ringhiera, consistente finora in tavole di legno con un bordo in vetro. Per questi lavori sarà utilizzabile uno dei bonus casa (ristrutturazione e/o eliminazione barriere architettoniche)?

La risposta dell’esperto: La risposta è affermativa. Per i lavori di sostituzione della ringhiera esistente, e di installazione di un corrimano sul vano scala, si rende applicabile la detrazione del 50%, nei limiti di 96mila euro, come spese di manutenzione straordinaria eseguita su unità immobiliare residenziale (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% dell’Agenzia delle Entrate). I pagamenti delle fatture devono essere effettuati con un bonifico parlante dedicato. In alternativa, è applicabile il bonus del 75 per cento (legato all’eliminazione di barriere architettoniche) nei limiti di 50mila euro, a condizione, tuttavia, che le opere rispettino i requisiti previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989 (articolo 1, comma 365, della legge 197/2022; articoli 119-ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, comma 42, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022). In tal caso, fino al 31 dicembre 2025, si rende applicabile, in alternativa alla detrazione in cinque anni in dichiarazione dei redditi, lo sconto in fattura o la cessione del credito (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020).