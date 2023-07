Sottoprodotti, la chiave dell'economia circolare di Alexis Paparo

Intervista all'esperto di diritto ambientale Stefano Palmisano









Il decreto End of Waste (Dm Ambiente 152/2022) contiene le regole per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli scarti edili da costruzione e demolizione, consentendone l'uso come materia prima. In vigore dal 4 novembre 2022, ha creato dibattito tra gli addetti ai lavori, tanto da portare il Mase a predisporre uno schema di regolamento di revisione del Dm, già sottoposto a consultazione pubblica, che porterà all'emanazione di un testo rivisto, come spiega l'avvocato Stefano Palmisano, esperto...