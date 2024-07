Sovraintendenti Enti lirici, illegittima la decadenza a 70 anni - Il caso San Carlo

Vertici delle Fondazioni lirico sinfoniche, tutto da rifare. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima, “per evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza” (art. 77 cost.), la disposizione del Dl n. 51 del 2023, che prevede l’immediata cessazione dagli incarichi in corso per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La norma del resto, chiosa la Consulta, non presenta alcuna correlazione con l’annunciata...

