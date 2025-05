Sovvenzioni pubbliche, non imputabile all’impresa il malfunzionamento delle domande online

La difficoltà dell’operatore al caricamento di una domanda di partecipazione in uno sportello online e la mancanza di strumenti idonei di accompagnamento della procedura non determinano la responsabilità dell’impresa che si è attivata prima della scadenza del termine e qualora le segnalazioni sul malfunzionamento non abbiano avuto un riscontro immediato. Perché lo svolgimento della procedura di sovvenzione pubblica su una piattaforma digitale onera gli operatori di adottare un’adeguata diligenza ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi