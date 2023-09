Spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, la competenza è della Regione non dei Comuni di Amedeo Di Filippo

Tar Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza del 10 agosto 2023, n. 2033

Il legislatore statale ha inteso far sì che la materia trovi una disciplina uniforme a livello regionale









Non sussiste in capo ai Comuni la potestà regolamentare in materia di disciplina dell'attività di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura. Lo afferma il Tar Lombardia con la sentenza n. 2033/2023.

La questione

Alcune società che svolgono attività di recupero di fanghi provenienti da ...