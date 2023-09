Stadi, la burocrazia tiene fermi investimenti per 2,5 miliardi di Marco Bellinazzo

A Milano il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello. Firenze e Venezia si sono ritrovate senza i fondi Pnrr per le nuove strutture









A Milano, il sindaco Beppe Sala, dopo oltre quattro anni di tira e molla, potrebbe ritrovarsi con un San Siro orfano di Milan e Inter, sempre più pronte a emigrare in un comune limitrofo per soddisfare il bisogno di realizzare un impianto di qualità in tempi ragionevoli. Firenze e Venezia, a causa dell'aut aut della Commissione Ue, si sono ritrovate senza i fondi stanziati nell'ambito del Pnrr per le nuove strutture sportive cittadine. Per sostituire i 148,5 milioni "europei" destinati all'Artemio...