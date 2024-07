Stadio Roma, l’ investimento sale da 600 milioni a un miliardo

Da quasi 600 milioni a 1 miliardo circa. Salirà del 67% l’investimento privato per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La cifra – «one billion» – è emersa ieri dall’incontro in Campidoglio tra il vicepresidente della As Roma Ryan Friedkin, l’amministratrice delegata Lina Souloukou e il sindaco Roberto Gualtieri. Un segnale di rilancio e del «forte committment» della società al progetto, anche per rassicurare i tifosi (e gli scettici). «Siamo molto contenti e determinati», ha chiarito Friedkin...

