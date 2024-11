Statali, nel contratto addio telelavoro e smart working con i buoni pasto

Si chiude la sperimentazione del telelavoro e il lavoro agile, articolato in una «fascia di contattabilità» non superiore all’orario medio di lavoro e una «fascia di inoperabilità» per garantire il diritto alla disconnessione, si vedrà pesate le ore di lavoro convenzionali come quelle svolte in presenza per l’erogazione dei buoni pasto. Sono le due novità dell’ultima bozza di contratto nazionale per ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici che sarà domani al centro delle trattative...

