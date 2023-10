Strada stretta ai prefetti per negare il cambiamento del cognome di Amedeo Di Filippo

Link utili Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza del 19 settembre 2023, n. 8422 Consiglio di Stato

È illegittimo il diniego opposto alla domanda di mutamento del cognome motivato sulla base della eccezionalità del cambiamento









È illegittimo il diniego opposto alla domanda di mutamento del cognome motivato sulla base della eccezionalità del cambiamento in quanto l’assegnazione del cognome è funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio e non a tramandare la discendenza. È quanto ha stabilito la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8422/2023.

Il caso

È stato impugnato il decreto con cui il prefetto ha respinto l’istanza diretta a ottenere il cambio del cognome, motivata dal fatto che il padre, dopo la separazione e il divorzio dalla madre, non si sarebbe mai preoccupato del sostentamento né avrebbe avuto interesse a instaurare un rapporto di tipo affettivo con la figlia. Il rigetto della richiesta si è fondato sulla considerazione che il nome e il cognome sono elementi fondanti dell’identità personale e la loro modificazione rivestono carattere oggettivamente rilevanti che può essere ammessa solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni. Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento impugnato carente nella motivazione. Avverso tale decisione ha proposto appello l’amministrazione dell’interno, che ora la terza sezione dichiara infondato.

Le regole di riferimento sono contenute nell’articolo 89 del Dpr 396/2000, che consente di cambiare il nome o il cognome facendone richiesta al prefetto esponendone le ragioni. La valutazione del prefetto si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante con quello pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale. Da ciò consegue che la posizione giuridica del richiedente ha natura di interesse legittimo.

Il cambiamento

Nell’esporre la propria tesi, i giudici amministrativi partono dalla rivoluzionaria sentenza n. 131 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha ufficializzato il mutato regime normativo relativo all’attribuzione del cognome, ossia che il figlio non assume automaticamente il cognome paterno ma quello di entrambi i genitori nell’ordine da loro concordato, fatto salvo l’accordo di trasmetterne uno soltanto. Ritengono che i principi espressi in tale decisione possano assumere rilevanza nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone il prefetto in sede di decisione sulle richieste di mutamento del cognome, che si fondano proprio sul cambio di prospettiva che la Consulta ha abbracciato in ordine alla portata e alla valenza del cognome dell’individuo. E in particolare: “Da un iniziale approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia e, quindi, come strumento per individuare l’appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare (…) si è passati ad un processo di valorizzazione del diritto all’identità personale, valore assoluto avente copertura costituzionale ex art. 2 Cost., in virtù del quale il cognome assurge ad espressione dell’identità del singolo”.

Nel caso di specie, la ricorrente ha motivato la sua richiesta di attribuzione del cognome materno in luogo di quello paterno assegnato alla nascita in quanto non rispondente alla sua identità di figlia. Una motivazione ritenuta indicativa di una palese divergenza tra la sua identità personale e il cognome che le è stato attribuito, che costituisce espressione di un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato. Talché il cambio di cognome costituisce lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale. Evenienza ancor più consistente alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale in tema di identità personale e attribuzione del nome.