Stralcio 2012, enti al buio sui pagamenti

Pagare senza obiezioni, inerpicarsi in una complessa opera di ricostruzione amministrativa votata al fallimento o non fare nulla, sperando che il dossier torni nella polvere dove ha dormito per dieci anni?

Gli enti locali e le altre Pa che hanno ricevuto dall’agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di pagamento dei costi di gestione dei ruoli cancellati dallo stralcio del 2012 hanno di fronte queste tre opzioni. Le cifre in gioco, va detto, sono tutt’altro che enormi. Ma il punto è un altro...