Straordinari da pagare anche se l’autorizzazione non è regolare

I compensi per il lavoro straordinario vanno riconosciuti ai dipendenti pubblici anche se le autorizzazioni sono state rilasciate in modo irregolare o di fatto e anche se non vengono utilizzati strumenti di rilevazione automatica delle presenze.

È una significativa evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, visto che in precedenza i giudici avevano in modo consolidato richiesto che vi fosse un’autorizzazione rilasciata nel rispetto dei canoni previsti dalla normativa. Le irregolarità...