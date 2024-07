Sul sismabonus acquisti vale ancora lo sconto in fattura

La domanda del lettore: Un’impresa edile, che ha in corso di realizzazione un intervento di demolizione e ricostruzione, possiede i requisiti per consentire agli acquirenti delle unità immobiliari di accedere al sismabonus acquisti. L’istanza per il rilascio del titolo abilitativo è stata presentata prima del 16 febbraio 2023. Attualmente, risulta ultimata la realizzazione della struttura in cemento armato e sono state completate le murature, per cui le unità immobiliari sono accatastabili. Nel corso...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi