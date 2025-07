Sulla Brescia Padova lavori alle barriere per 24,5 milioni di euro

L’Autostrada A4 Brescia-Padova manda in gara i lavori per la riqualificazione delle barriere stradali esistenti e la realizzazione di nuove barriere, oltre alla «risoluzione dei punti singolari». La gara in tre lotti vale in tutto oltre 24,5 milioni (esattamente 24.570.948,56 euro). Il primo lotto riguarda la tratta da Montecchio a Padova Ovest (dal km 321+000 al km 353+300 in entrambe le carreggiate) e vale 8.227.270,78 euro. Il secondo lotto riguarda la tratta da Verona Est a Montebello (dal km...

