Sulle caldaie a condensazione bonus del 50% su acconti pagati nel 2024

La domanda del lettore: Nel 2024, un contribuente ha pagato un acconto per l’acquisto di una caldaia a condensazione, mentre il pagamento del saldo e il montaggio sono avvenuti nel 2025. Si chiede se questo soggetto può portare in detrazione al 50% l’acconto versato nel 2024.

La risposta dell’esperto: La risposta è positiva. Essendo la spesa per l’intervento della sostituzione della caldaia sostenuta nel 2024, essa è ancora detraibile, ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), come in vigore...