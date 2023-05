Sulle progressioni verticali «in deroga» la Corte dei conti non si pronuncia di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Link utili Corte dei Conti Sicilia, parere n. 133/2023 Corte dei Conti

I giudici contabili siciliani hanno ritenuto che l'interpretazione della disciplina esula dalla materia della contabilità pubblica









Resterà deluso (almeno per il momento) chi sperava in un intervento della magistratura contabile che confermasse o sconfessasse in qualche modo l'interpretazione dell'Aran sulla delicata questione della deroga al principio della riserva del 50% dei posti per le assunzioni dall'esterno per le progressioni verticali effettuate con lo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.

La Corte dei conti per la Sicilia, con deliberazione n. 133/2023/PAR, ha infatti ritenuto inammissibile, dal punto di vista oggettivo...