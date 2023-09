Superbonus, nel 2023 altri 20 miliardi di cessioni dei crediti di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Non si ferma la corsa dei di bonus fiscali: il Governo pensa a una stretta. Freni: «Chance da limitare a chi ha redditi bassi»









Una stretta ulteriore sulla cessione dei crediti e lo sconto in fattura, dopo quella che a febbraio scorso aveva, pur con molte eccezioni, provato a fermare all’improvviso la giostra della monetizzazione di bonus. È questo l’intervento del quale si discute con più frequenza in questi giorni sui tavoli di Governo nei quali si stanno preparando la Nota di aggiornamento al Def di fine mese e la prossima manovra, da presentare per metà ottobre.

A guardare gli ultimi numeri, ancora riservati, dell’agenzia...