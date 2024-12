Superbonus 2023, spese in dieci anni con l’integrativa

È la dichiarazione integrativa di quella presentata con riferimento ai redditi 2023 lo strumento con cui la legge di Bilancio riconosce, a chi ha sostenuto spese superbonus nel medesimo anno, la tanto sospirata spalmatura decennale (in forma opzionale), attraverso il nuovo comma 8-sexies dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Prima di questa previsione, le norme stabilivano una situazione abbastanza singolare, in base alle quale:per le spese superbonus sostenute nel 2022 (ordinariamente detraibili in ...

