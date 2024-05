Superbonus, alt del governo alle deroghe in Senato: obbligatorio spalmare i crediti in 10 anni

Il Governo chiude definitivamente le porte al Superbonus, considerato come una valanga che ha travolto i conti pubblici italiani. Neanche nel decreto attualmente all’esame del Senato ci sarà spazio per nuove deroghe. E anzi per le imprese diventerà obbligatorio spalmare i crediti fiscali legati al 110% in diceci anni, invece che in 4-5 come accadeva in passato.

Ad alzare una diga contro l’impotesi di emendamenti capaci di aprire nuovi spazi all’applicazione del Superbonus ci ha pensato il ministro...