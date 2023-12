Superbonus, Ance: «La mancata proroga moltiplicherà i costi»

«Fallimenti, contenziosi, ammortizzatori sociali e perdita di fiducia. La mancata proroga ha un costo, che penso sia il tema di questa fase». Federica Brancaccio, presidente dell’associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), denuncia già da mesi come l’aumento della conflittualità tra committenti e imprese sarà uno degli effetti collaterali della prossima scadenza del 31 dicembre per le agevolazioni al 110 e al 90 per cento. Ma non sarà l’unico.

Presidente, dove è maggiore dal suo osservatorio...