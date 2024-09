Superbonus, c’è l’incognita delle polizze catastrofali

C’è un altro obbligo di assicurazione contro le calamità naturali che pende, non sulle imprese, ma sui cittadini. A introdurlo, anche in questo caso, a poche settimane di distanza dall’altro, è stato il Governo Meloni con il decreto n. 212/2023, alla fine dello scorso anno. Questo obbligo riguarda tutti i territori colpiti da eventi sismici a partire da aprile del 2009: per renderlo operativo manca ancora un decreto attuativo del ministero dell’Economia e di quello delle Imprese e del made in Italy...

