Superbonus, credito perduto se l’opzione non è comunicata in tempo

La domanda del lettore: Un professionista ha emesso, nel 2023, una fattura con sconto al 110 per cento, ma, non avendo fatto la comunicazione all’agenzia delle Entrate entro il 4 aprile 2024, il credito non risulta nel suo cassetto fiscale. È da ritenere perduto o vi è la possibilità di rimediare?

La risposta dell’esperto: Il credito è irrimediabilmente perduto, perché non è stata fatta la comunicazione di opzione, ex articolo 121, comma 1, Dl 34/2020, disciplinata dal provvedimento del direttore...