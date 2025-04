Superbonus e catasto, al via le prime 3.300 lettere

Le verifiche sui mancati adeguamenti catastali, seguiti ai lavori di superbonus, si mettono in moto. Partirà oggi, con qualche giorno di ritardo rispetto alle ipotesi di metà marzo, la prima tranche di lettere dell’agenzia delle Entrate, indirizzate ai contribuenti “sospettati” di non avere comunicato le variazioni previste dalla legge. Ci saranno, in questo primo pacchetto, circa 3.3oo missive in tutta Italia. Il primo round riguarderà, come annunciato nelle scorse settimane, i casi più clamorosi...

