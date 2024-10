Superbonus, un mese in più per l’invio dell’informativa antifrodi

Un mese in più per la comunicazione antifrode collegata al supersismabonus. Lo ha deciso il Governo con un Dpcm che sposta i termini per la trasmissione dei dati, pensati per migliorare il pacchetto di informazioni a disposizione dello Stato, dal 31 ottobre al 30 novembre prossimo. Una falsa partenza, insomma, per l’adempimento che sta facendo il suo esordio in questi giorni, tra moltissimi dubbi degli operatori. La comunicazione antifrode - va ricordato - in questo caso riguarda tutti coloro che...

