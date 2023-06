Superbonus, niente invio all'Agenzia delle Entrate per i visti sulle opzioni già comunicate di M.Fr.

Nella risposta a una Faq pubblicata il 6 giugno, si spiega cosa indicare nel visto da rilasciare a cura del professionista nei casi di cessione o sconto in fattura









«Il visto di conformità "ora per allora", diversamente da quello "ordinario", posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall'Amministrazione...