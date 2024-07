Superbonus, niente sconto in 10 anni per spese del 2023

La domanda del lettore: Vorrei sapere se è consentita la detrazione in 10 anni per le spese agevolate con il superbonus 110% sostenute nel 2023. Lo chiedo in quanto ho poca capienza fiscale e, visto che la detrazione in 10 anni era consentita per le spese sostenute nel 2022, chiedo se ciò è possibile anche per le spese del 2023.

La risposta dell’esperto: La risposta è negativa. A norma dell’articolo 119, comma 8-quinquies, del Dl 34/2020, infatti, soltanto «per le spese sostenute dal 1° gennaio...