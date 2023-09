Superbonus, ok nel Lazio alla legge per l’acquisto dei crediti incagliati di M.Fr.

La Regione allestirà un portale per la cessione e l’acquisto on line aperto a famiglie e imprese

Male builder foreman, construction worker, contractor or architect on building site writing on black clipboard









Via libera nel Lazio all’annunciata legge regionale per l’acquisto dei crediti fiscali incagliati legati al superbonus. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il testo a larga maggioranza (27 voti favorevoli, uno contrario e 8 astenuti). La proposta di legge regionale (n.72 del 12 settembre 2023 su “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34”) è stata approvata con alcuni emendamenti rispetto al testo uscito dalle commissioni. L’obiettivo è consentire l’acquisto di crediti fiscali edilizi incagliati da parte di società pubbliche a controllo regionale. «È una legge per i cittadini e le imprese, una risposta concreta per il sostegno dell’economia della nostra Regione, un gesto di responsabilità verso la nostra comunità», ha commentato in una nota il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, che ha anche voluto ringraziare «tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che hanno partecipato al dibattito in aula contribuendo a migliorare il testo».



La norma regionale prevede anche la realizzazione di un sito per l’acquisto dei crediti, «al fine - si legge in una nota del Consiglio - di dare impulso alla loro circolazione e conseguente vendita ai propri fornitori, innestando un circuito virtuoso che, consenta in modo regolamentato e senza speculazioni la cessione di tutti crediti fiscali di aziende e famiglie alle migliaia di imprese che potrebbero usufruirne».