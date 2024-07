Superbonus, plusvalenza più lontana con la riserva

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati eseguiti interventi superbonus con clausola di riserva della proprietà (articolo 1523 del Codice civile), il calcolo del decennio rilevante ai fini della imponibilità della plusvalenza (articolo 67, comma 1, lettera b-bis, del Tuir) ha come momento conclusivo il verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà (ossia il pagamento dell’ultima rata di prezzo) e non la data di stipula del rogito di compravendita. L’affermazione di questo principio...

