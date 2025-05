Superbonus, lo «spalmadetrazioni» 2023 rallenta l’invio

Lo spalmadetrazioni per le spese 2023 rallenta l’invio del 730/2025. Se continuerà a mancare la soluzione promessa dalla legge di Bilancio per sbloccare la rateizzazione in dieci anni del superbonus relativo al 2023, dal 15 maggio chi vorrà trasmettere la dichiarazione, utilizzando questa chance, non potrà ancora farlo. L’incrocio di alcune novità arrivate negli ultimi mesi rischia, insomma, di creare un imbuto nel 730 di quest’anno.

Il centro di questo ingorgo è il quadro 8A del rigo E41. Questa ...