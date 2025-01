Superbonus, le varianti alla Cilas non bloccano lo sconto in fattura

Le varianti non bloccano lo sconto in fattura. Chi ha congelato la chance di cedere la propria detrazione, effettuando spese entro la scadenza limite del 30 marzo 2024, non subirà effetti negativi dagli eventuali cambiamenti successivi a progetto e impresa. La risposta a interpello 15/2025 delle Entrate allunga la vita di molte cessioni e sconti in fattura, anche nei casi nei quali i condomini abbiano modificato in corso i connotati dei lavori da effettuare. Il caso parte da un lavoro condominiale...

