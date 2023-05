Supersismabonus, niente tregua fiscale per sanare gli errori formali di Giuseppe Latour

Link utili Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 332 del 29 maggio 2023 Altri provvedimenti

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.332/2023, pubblicata il 29 maggio









In caso di omissione nella presentazione dell'asseverazione legata al superbonus non è possibile accedere alla tregua fiscale per sanare gli errori formali. Lo strumento al quale affidarsi è, invece, quello della remissione in bonis, come spiegato anche dalla legge di conversione del decreto Cessioni (Dl n. 11/2023). È quanto spiega la risposta a interpello n.332/2023, pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate. Il caso riguardava gli effetti della mancata presentazione nei termini dell'asseverazione...