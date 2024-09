Taranto assegna la riqualificazione di stadio e palazzetto per 77,5 milioni

A Taranto entrano nel vivo le procedure per gli interventi legati ai XX Giochi del Mediterraneo del 2026. Il Commissario straordinario ha pubblicato due bandi per un valore complessivo di 77,5 milioni. Il primo riguarda la ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi dello stadio Iacovone (importo: 55 milioni), il secondo la riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero (valore 22,5...

