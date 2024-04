Taranto, Felix consorzio stabile elettrifica le banchine portuali con lo sconto del 10%

Opere portuali a Taranto con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) al Pnrr. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio ha assegnato a Fenix consorzio stabile la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l’elettrificazione delle banchine articolata in 3 impianti di cold ironing. Il bando da 44,401 milioni è stato vinto con il ribasso del 10,02 per cento.



Rfi ha assegnato a Progress Rail Signaling la progettazione esecutiva e l'esecuzione...

