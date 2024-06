Tariffa rifiuti, legittimo trattare i parcheggi scoperti come garage Nei regolamenti Tarsu/TIA, i parcheggi scoperti possono essere ricondotti alla categoria dei garage, afferma la Cassazione, perché dal punto di vista della produzione di rifiuti l’attività in parcheggi scoperti è sovrapponibile a quella svolta in autorimesse