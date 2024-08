Tassa sulle plusvalenze da superbonus: insidia sulle compravendite

La nuova tassazione Irpef sui venditori di unità immobiliari che sono state oggetto di interventi agevolati con il superbonus sta notevolmente complicando l’istruttoria delle compravendite immobiliari. Non solo perché occorre tener conto di aspetti mai affrontati in passato. Ma anche perché si tratta di una materia densa di complessità tecniche che i venditori spesso non sono in grado di gestire, privi delle nozioni e della documentazione necessaria. Occorrerà un po’ di tempo e il maturare di esperienze...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi