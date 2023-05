Tav Torino-Lione, gli ultimi scavi a settembre poi l'appalto tecnologico da 3 miliardi di Filomena Greco

Alle aziende verrà chiesto un piano di manutenzione per l’aggiornamento tecnologico del tunnel









Dopo l'estate saranno assegnati i lavori per realizzare l'ultimo lotto di scavi del tunnel della Torino-Lione, quello sul lato italiano. A quel punto tutte le opere di ingegneria saranno avviate e si potrà passare alla gara più tecnologica, per l'equipaggiamento tecnologico, del valore di circa 3 miliardi, uno degli appalti più importanti sulla piazza europea. Telt, la società italo-francese che gestirà l'infrastruttura per i prossimi 99 anni, ha incontrato a Bruxelles 86 imprese del settore, per...