Taxi, la Consulta boccia il requisito della «localizzazione»

No al requisito della “localizzazione” per i candidati all’esercizio del servizio di trasporto pubblico di taxi e veicoli a noleggio con conducente (Ncc). Con la pronuncia n.183/2024 depositata lo scorso 21 novembre la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge n.17/1994 dell’Umbria nel punto in cui richiede tra i requisiti richiesti agli aspiranti conducenti anche la residenza in uno dei comuni della Regione.

La disposizione, antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione, ...