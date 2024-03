Taxi, nuove licenze al palo - Ncc in piazza contro la stretta

L’appuntamento è per oggi alle 14 davanti al ministero dei Trasporti. La galassia delle sigle che rappresentano il noleggio con conducente si riuniranno qui per dire no alle norme proposte dal Mit per attuare - dopo ben sei anni di silenzio assoluto - la regolamentazione del settore. Anitrav, Ncc Sistema Trasporti, Associazione Ncc Italia, Comitato Air, Assincc e il network SuperRete sono sugli scudi già da giorni: nel corso dell’ultimo tavolo convocato dal ministero sono state presente le bozze ...

