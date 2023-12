Tecnici Pa, ok agli incentivi per le concessioni di servizi ma solo se affidate con il nuovo codice

Un ente della regione Abruzzo pone alla competente sezione della Corte dei Conti il quesito (risolto con la deliberazione n. 332/2023) sulla possibilità di erogare incentivi per le funzioni tecniche per le «concessioni nate con il vecchio Codice ma con fase esecutiva completamente collocata nel periodo di vigenza del nuovo». Quesito posto per l’esigenza di comprendere le modalità di erogazione dell’eventuale incentivo per l’attività «sviluppata» sotto l’egida del nuovo codice.

L’esame

Il collegio, ...