Tempi lunghi per diffondere la patente a crediti

Con circa 432mila patenti a crediti rilasciate da ottobre a febbraio, il nuovo adempimento introdotto dal decreto legge 19/2024 ha coinvolto poco meno della platea potenziale stimata in fase di partenza, pari a quasi 900mila tra aziende e lavoratori autonomi che dovrebbero richiederla per poter operare nei cantieri. Il numero, fornito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e non commentato dal ministero del Lavoro, viene ritenuto soddisfacente da Carlo Trestini, vicepresidente Ance, che spiega: «la...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi