Termini Imerese, tris di appalti per potenziare la logistica portuale di Alessandro Lerbini

Le opere hanno un valore complessivo di 24,7 milioni. L’espletamento delle procedure è però subordinato alla conclusione della verifica delle progettazioni

Al porto di Termini Imerese (Palermo) vanno in gara tre appalti - finanziati con il Programma degli interventi infrastrutturali per le Zone economiche speciali (Zes) del Piano nazionale di ripresa e resilienza - per un valore di 24,7 milioni. I lavori si inseriscono nel più ampio intervento di completamento infrastrutturale del porto che prevede la nuova banchina per la logistica.

Il primo bando, dall’importo di 12,8 milioni, prevede la costruzione dell’area tecnica a supporto della nautica da diporto. Il secondo avviso appalta le infrastrutture per la logistica nautica da diporto, molo sottoflutto (10,14 milioni) mentre il terzo assegna il rafforzamento del terminal contenitori per 1,8 milioni.

Allo stato attuale la verifica preventiva della progettazione delle opere è in corso di esecuzione. L’espletamento delle procedure di gara è pertanto condizionato alla conclusione della verifica e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale procederà alla trasmissione delle lettere di invito soltanto a seguito di verifica e validazione del progetto esecutivo, in quanto progetto posto a base di gara su cui i partecipanti sono invitati a formulare l’offerta. Gli avvisi scadono tra il 24 e il 27 novembre.