Terre e rocce da scavo, riutilizzo più semplice nei micro-cantieri di Mauro Salerno

In consultazione sul sito del ministero dell'Ambiente il decreto per semplificare il riuso dei materiali di risulta









Riutilizzo più semplice di materiali da risulta nei piccoli cantieri. È questa una delle novità che salta immediatamente all'occhio scorrendo il testo del decreto appena messo in consultazione dal ministero dell'Ambiente per aggiornare le regole sul riuso delle terre e rocce da scavo contenute nel Dpr n.120/2017 che al momento regola queste attività, con un surplus di adempimenti burocratici che il governo è intenzionato a semplificare, anche in chiave Pnrr. Oltre alle novità per i micro-cantieri...