Titolo edilizio illegittimo, il termine per l’annullamento è inderogabile

Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, ma senza alcuna possibilità di sospensione del termine, in quanto «si tratta di un termine di decadenza che non ammette sospensione, ma solo il compimento dell’atto richiesto dalla legge». Così il Tar Campania - nella pronuncia n.6297/2024...

