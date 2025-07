Tokamak building, più tempo per l’appalto integrato di 76,5 milioni di euro

Più tempo per presentare offerte alla gara bandita dal consorzio Dtt (Divertor Tokamak Test) per realizzare il Tokamak hall building ed edifici ausiliari della Facility Dtt, nel complesso di Frascati (Roma). Con un avviso pubblicato il 21 luglio, l’ente banditore ha comunicato che il termine per le offerte all’appalto integrato da 76,5 milioni di euro (esattamente 76.477.341,87 euro) slitta dal 23 luglio al 7 agosto prossimo. L’avviso fissa anche al 28 luglio la data entro la quale chiedere informazioni...

