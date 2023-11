Top 10 bandi. A Bari il nuovo hub della stazione centrale vale 228 milioni di Alessandro Lerbini

In gara la concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania per 176 milioni

Un nuovo hub per la mobilità sostenibile, un parco urbano e aree esterne alla stazione di Bari Centrale rinnovate. Per la loro progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori RFI, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il bando di gara del Nodo verde del capoluogo pugliese.

L’importo globale stimato dell’appalto è di 228.827.649 euro al netto dell’Iva, comprensivo delle opzioni stimate in 85.557.682 euro. Le opere saranno finanziati con fondi Pnrr, europei e nazionali.

Il nuovo hub garantirà agli utenti un accesso al sistema ferroviario più rapido e sicuro attraverso l’efficientamento del sistema intermodale, il potenziamento dei collegamenti tra il nuovo fabbricato viaggiatori - a ponte sopra i binari - e le banchine, nuova illuminazione e percorsi dedicati per viaggiatori e cittadini.

Il progetto prevede la realizzazione di una vera e propria piastra verde che riconnetterà i quartieri oggi separati dal fascio binari, attraverso la realizzazione di un parco urbano con servizi fruibili dalla comunità e nuovi percorsi ciclabili e pedonali. Prevista anche la pedonalizzazione parziale di Piazza Aldo Moro, l’ampliamento delle superfici pedonali e la creazione di piste ciclopedonali su via Capruzzi. L’avviso scade il 5 dicembre.

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:

1 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

Oggetto: DAC.0225.2023 avente per oggetto la Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori per la “Stazione Bari Centrale - Nuovo Hub per la riconnessione urbana e la mobilità sostenibile, nuovo parco urbano e rinnovamento delle aree esterne” di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Importo: 228.827.650

Termine: 05/12/2023

2 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Oggetto: G00086 - Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento in concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania

Importo: 176.406.254

Termine: 29/12/2023

3 - TRENITALIA SPA

Oggetto: Lavori relativi a manutenzioni straordinarie ed ordinarie dei capannoni e opere edili, di armamento, attrezzaggio e impiantistica ferroviaria compresi eventuali messe a norma e adeguamento, relative al sito IMC Mestre di Trenitalia

Importo: 117.534.513

Termine: 19/01/2024

4 - COMUNE DI VENEZIA

Oggetto: Gara 88/2023 - Servizio gestione calore e impianti tecnologici con interventi di efficientamento energetico

Importo: 93.337.174

Termine: 27/12/2023

5 - ROMA CAPITALE

Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento per la realizzazione della linea tranviaria di Roma Viale Palmiro Togliatti - PNRR - Next Generation EU (NGEU), attraverso il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)

Importo: 92.679.035

Termine: 23/11/2023

6 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

Oggetto: DAC.0223.2023 - GPA _Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari e aree esterne a servizio dell’esercizio ferroviario - PNRR - NPP

Importo: 76.463.397

Termine: 07/12/2023

7 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore - Implementazione di sistema di cogenerazione mediante utilizzo del biogas presso gli impianti di depurazione con digestione anaerobica dei fanghi.

Importo: 25.137.650

Termine: 12/01/2024

8 - PROVINCIA DI FOGGIA

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto integrato dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e aggiornamento CSP nonché per l’esecuzione dei lavori (tratti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13) – con attività opzionali per i servizi tecnici di progettazione esecutiva e CSP e per l’esecuzione dei lavori (percorso alternativo ai tratti 11 e 12).relativi all’intervento D.M. 517/2018 e D.I. 4/2022 PNRR - finanziato dall’unione Europea – Next Generation EU – M2-C2-4.1 - ciclovia turistica nazionale adriatica percorso Chioggia (Venezia) - Gargano. tratti nel territorio della Regione Puglia - Provincia di Foggia Asse Lesina – Manfredonia.

Importo: 21.872.112

Termine: 04/12/2023

9 - ABBANOA SPA

Oggetto: RIF. APP. 63/2023 - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs. 50/2016 e del regolamento aziendale vigente e per l’affidamento di Adeguamento schema fognario depurativo n. 11-12 Castelsardo-Lu Bagnu - ID 2006-1058 PNRR-M2C4-I4.4_DEP440000291

Importo: 21.231.086

Termine: 27/11/2023

10 - GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA

Oggetto: PNRR - Dialogo Competitivo per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori necessari alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione idrogeno verde per il trasporto su ferro e gomma

Importo: 14.401.284

Termine: 24/11/2023