Top 10 bandi. A Civitavecchia, Taranto e Venezia 175 milioni di lavori per elettrificare le banchine di Alessandro Lerbini

A Roma appalto da 29,4 milioni per rinnovare i binari della linea A della metropolitana in vista del Giubileo









Civitavecchia, Taranto e Venezia mandano in gara l’elettrificazione delle banchine portuali con fondi Pnrr per un valore totale di 175 milioni. Il bando più rilevante è quello di Civitavecchia, dove l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha pubblicato la gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di elettrificazione delle banchine (Cold Ironing). L’importo dell’appalto è di 69.275.320 euro, di cui 66.663.510 euro per lavori, 1.200.521 euro per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), 1.411.288 euro per oneri di progettazione.

L’intervento permetterà di fornire energia elettrica da terra a una nave all’ormeggio mentre i suoi motori principali e ausiliari sono spenti, opere fondamentali per ridurre le emissioni nel porto e nelle zone urbane immediatamente circostanti. Il bando a procedura ristretta rimane aperto fino al 23 ottobre, termine ultimo per consegnare la domanda di partecipazione. A Taranto l’avviso vale 44,4 milioni (termine: 25 ottobre), a Venezia e Marghera le opere ammontano a 61 milioni.



Giubileo Spa ha pubblicato il bando per il completamento del rinnovo dell’armamento della metropolitana, linea A, di Roma. Il bando da 29,4 milioni scade l’11 ottobre.



La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:



1 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Oggetto: Affidamento appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione -Lavori di elettrificazione delle banchine porto di Civitavecchia (Cold Ironing) finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR

Importo: 69.275.320

Termine: 23/10/2023



2 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO DI TARANTO

Oggetto: Affidamento appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per l’elettrificazione delle banchine (Cold ironing) articolata in n. 3 impianti di cold ironing presso le banchine pubbliche/in concessione del Porto di Taranto - Finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR

Importo: 44.401.346

Termine: 25/10/2023



3 – RFI SpA

Oggetto: DAC.0202.2023 - GPA - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto multidisciplinare dei lavori di adeguamento del Parco Fuori Muro nel Bacino portuale di Genova Sampierdarena.

Importo: 42.387.843

Termine: 31/10/2023



4 - GIUBILEO 2025 SpA

Oggetto: manifestazione di interesse da parte di operatori economici da invitare a procedura negoziata ex art. 1, comma 425 bis, della Legge N. 234 del 2021 Codice Affidamento LAVND23053 - affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’intervento n. 89 (ex n. 40) Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A

Importo: 29.440.327

Termine: 11/10/2023



5 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA DI VENEZIA

Oggetto: Appalto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, sulla base dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, per l’elettrificazione delle banchine - Lotto 2) Elettrificazione delle banchine Area di Venezia (Cold Ironing) - Intervento di Marittima - Finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR

Importo: 20.512.224

Termine: 24/11/2023



6 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA DI VENEZIA

Oggetto: Appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di “elettrificazione delle banchine Area di Marghera (Cold Ironing) - Intervento di Canale Nord - Finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR

Importo: 20.497.666

Termine: 31/10/2023



7 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA DI VENEZIA

Oggetto: Appalto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, sulla base dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, per l’elettrificazione delle banchine - Lotto 1) Elettrificazione delle banchine Area di Marghera (Cold Ironing) - Intervento di Fusina - Finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR

Importo: 20.336.096

Termine: 24/11/2023



8 - CACIP - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di un centro di selezione di imballaggi in plastica post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata urbana da realizzarsi nel Comune di Assemini (CA)

Importo: 20.211.890

Termine: 25/10/2023



9 - PROVINCIA DI VERCELLI

Oggetto: Accordo quadro con un solo operatore per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale

Importo: 18.800.000

Termine: 23/10/2023



10 - COMUNE DI BOLOGNA

Oggetto: Nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado Besta - PNRR

Importo: 18.164.749

Termine: 26/10/2023