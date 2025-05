Opere idriche, gare per circa 19 milioni in Piemonte e Sicilia

Opere idriche per circa 19 milioni di euro mandate in gara dalla Regione Piemonte e dal Consorzio di Bonifica 2 di Palermo. Scr Piemonte, la centrale di committenza regionale, manda in gara l’appalto da quasi 13 milioni (esattamente 12.931,700 euro) per la realizzazione del canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po (fase 1) con opzione per l’affidamento del completamento del tratto di monte del canale scolmatore. I lavori ricadono nel territorio del comune di Vercelli. L’intervento va realizzato...

