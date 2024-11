Tpl, cresce la produzione (+3,4%) ma il fondo non copre l’inflazione

Nelle acque agitate in cui naviga il trasporto pubblico locale, reduce da uno sciopero generale senza fasce di garanzia e con un rinnovo contrattuale che non vede la luce anche per mancanza di risorse, lo stato di salute delle imprese regge il colpo. Aumenta il valore della produzione che nel 2023 si attesta a 12 miliardi di euro (+3,4% rispetto al 2019) e aumentano gli investimenti anche se i passeggeri sono ancora in calo e il Fondo nazionale trasporti non riesce a coprire il valore dell’inflazione...

