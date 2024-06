Tracollo superbonus, a maggio partono solo 100 milioni di nuovi lavori

Meno di 100 milioni di detrazioni maturate. Appena 248 nuovi cantieri aperti. E 121 milioni di nuovi investimenti in ristrutturazioni. Già ad aprile i dati sull’andamento del superbonus, pubblicati mensilmente dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie), avevano portato a parlare di “cura Giorgetti” andata a segno. I numeri di maggio, pubblicati ieri, confermano le impressioni del mese precedente. Non c’è stata ripresa della corsa dell’agevolazione e, anzi, il vecchio 110% si sta avviando...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi